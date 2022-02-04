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Haberler İzmir Tireli şair ve yazar Evcil’in cesedini polisler buldu

Tireli şair ve yazar Evcil’in cesedini polisler buldu

4.2.2022

Tireli şair ve yazar Evcil’in cesedini polisler buldu

İZMIR Tire'de yaşayan tanınmış şair ve yazar Hüseyin Evcil evinde ölü bulundu. Yalnız yaşadığı öğrenilen Evcil'den bir süredir haber alamayan yakınları önceki gün durumu polise bildirdi.

Talihsiz yazarın evinin kapısını çalan polis ekipleri yanıt alamadı. Savcılık izniyle, çağrılan çilingir eşliğinde eve giren polis ekipleri Evcil'in cansız bedeni ile karşılaştı. 64 yaşındaki şairin bir süredir kronik sağlık sorunları yaşadığını öğrenildi.

Evcil'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Çok sayıda şiir ve edebi yazıları bulunan Hüseyin Evcil, yerel bir gazetede de uzun süre 'Kule Günlüğü' adlı köşede yazmıştı.
NADİR UYSAL