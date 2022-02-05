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İzmir'de istasyon ve trenlerde 'huzur uygulaması'

İzmir'de jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki tren ve istasyonlarda huzur uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde toplam 453 kişi sorgulandı.

İHA

05.02.2022, 12:35

İzmir’de istasyon ve trenlerde ’huzur uygulaması’

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, demiryolu seyahatlerinin yapıldığı sorumluluk bölgesindeki alanlarda, huzur uygulaması gerçekleştirdi.

3 Şubat günü yapılan denetimlerde, Bayındır, Ödemiş, Tire, Torbalı, Menemen ve Selçuk ilçelerinde, tren ve istasyonlarda 11 tim ve 36 personel görev aldı. 7 tren ile 11 yolcu istasyonunda çalışmalarını yürüten ekipler toplam 453 kişiye kontrol yapıldı.



Denetimlerde görev alan jandarma personelleri, Covid-19 tedbirlerine riayet edilerek, trende yolcu olarak bulunan vatandaşlara bu konuda bilgilendirmede de bulundu.

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