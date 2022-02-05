‘Molnupiravir’li kovid ilacı virüsü baskılayacak

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Alper Şener, Kovid-19 sürecinde ilk defa Türkiye'de üretilen bir ilacın salgınla mücadelede kullanılacağını belirterek, "Molnupiravir etken maddeli antiviral ilaç, hastane ve yoğun bakıma yatışları azaltacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta 65 yaşın üzerinde Kovid-19 testi pozitif çıkan hasta grubu ile ağırlaşma ve hastaneye yatış potansiyeli yüksek olan şeker, tansiyon ve diyabet gibi yan hastalığı bulunanlara bu antiviral ilaç verilecek. İlacın amacı virüsü baskılamak, akciğer tutulumunu ve yaygınlaşmasını engellemek" dedi.

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