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Haberler İzmir Otomobil kapısı içerisinden cephanelik çıktı

Otomobil kapısı içerisinden cephanelik çıktı

İzmir'e silah sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan polis, belirlenen aracı Kemalpaşa ilçesinde durdurdu. Yapılan aramada, otomobilin kapısının içerisine gizlenmiş halde, seri atış özelliği olan 28 tabanca ele geçirildi.

İHA

05.02.2022, 18:12

Otomobil kapısı içerisinden cephanelik çıktı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D.D. adlı bir kişinin il dışından İzmir'e çok miktarda silah getireceği bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı.

D.D.'nin kullandığı aracı belirleyerek takibe alan ekipler, dün İzmir'e gelen aracı Akalan Kavşağı yakınlarında durdurdu.

Araçta arama yapan polis ekipleri, otomobilin kapısının iç bölmelerine gizlenmiş vaziyette seri atış özelliğine sahip 28 adet tabanca ele geçirdi.

D.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.