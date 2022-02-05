Sadece Foça’da 1258 kötü muamele

YUNANİSTAN'IN geri ittiği 19 göçmenin Edirne'nin İpsala ilçesinde donarak yaşamını yitirmesiyle yeniden gündeme gelen Yunanistan'ın göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamaları, İzmir'in Foça İlçesi Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Halis Kara tarafından resmi dosyalar incelenerek rapor haline getirildi. Son 2 yıllık incelemeyle Yunan güvenlik güçlerinin sadece Foça sınırlarında 1258 göçmeni üzerlerindeki para ve değerli eşyalarını alıp darp ederek, havası indirilen lastik botlarla Ege Denizi'nde ölüme terk ettiği ortaya çıktı.

'KELEPÇEYLE BAĞLIYORLAR'

BAŞSAVCI Kara raporda Yunan güçlerinin haksız ve hukuksuz eylemlerinin Türk sahil güvenlik görevlilerince kamera kaydına alındığını belirterek, "Yunan karasularında yakalanan düzensiz göçmenlerin elleri plastik kelepçe ile bağlanarak Ege'nin uluslararası sularında adeta ölüme itildiği, ateş açılarak botlarının batırıldığı, benzeri hukuksuz eylemlerle düzensiz göçmenlerin hayatlarını kaybettiği olaylara dair eylemler ne hazin ki uluslararası kamuoyunda haber değeri elde edememiştir. Yunan görevlilerce düzensiz göçmenlere ateş açıldığı, yakalanan düzensiz göçmenlerin Yunan sahil güvenlik birimi görevlilerince önce darp edildiği, ardından üzerlerinde bulunan para gibi eşyalarına el konulduğu, 2 gün aç ve susuz olarak bekletildiği belirtilen düzensiz göçmenlerin botlara konularak Türk kara sularına geri itilmiştir. Yunan görevlilerin düzensiz göçmenlere uyguladığı darp, cebir, silahla ateş açma, çıplak arama ve yağma suçlarının hukuki yaptırımı olacak mıdır? El konulan para, cep telefonu, bot motorları ve değerli eşyaların akıbeti nedir? Sistematik eylemlerin uluslararası hukuk nezdinde bir karşılığı olacak mıdır?" ifadelerine yer verdi.

BM'DEN İLK TEPKİ: ŞOK EDİCİ!

19 göçmenin yaşamını yitirdiği olayın görüntüleri uluslararası toplumda pek yer bulmazken, Birleşmiş Milletler'den de ilk tepki geldi. Birleşmiş Milletler, görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde de yer bulmasının ardından yaptığı açıklamada, 19 düzensiz göçmenin Türkiye- Yunanistan sınırında donarak hayatını kaybetmesinin "şok edici" ve "derinden üzüntü verici" olduğunu bildirdi.