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Haberler İzmir Virüsü atlatan Sabriye teyzeden aşı çağrısı

Virüsü atlatan Sabriye teyzeden aşı çağrısı

5.2.2022

Virüsü atlatan Sabriye teyzeden aşı çağrısı
ÇEŞME'DE korona virüse yakalanan 96 yaşındaki Sabriye Kabasakal, hastalığı hafif belirtilerle atlatarak sağlığına kavuştu. Tüm aşılarını olan ve anemi dışında kronik hastalığı bulunmayan Kabasakal, evindeki 7 günlük tedavinin ardından iyileşti. Yapılan son testi negatif çıkan Kabasakal, kendisiyle yakından ilgilenen sağlık ekiplerine teşekkür ederek, "Ben aşılarımı oldum. Lütfen herkes aşılarını olsun" dedi. Yaşlı kadının gelini Zehra Kabasakal ise ailece yakalandıkları Kovid-19'u aşılarının tam olması sayesinde hafif belirtilerle atlattıklarını söyledi.