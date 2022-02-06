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Haberler İzmir Küçük çocuğu darp edip montunu almak istedi

Küçük çocuğu darp edip montunu almak istedi

6.2.2022

Küçük çocuğu darp edip montunu almak istedi
İZMİR'İN Konak ilçesi Göztepe semtinde sokak ortasında gasp dehşeti yaşandı. Evine giderken yolunu kesen genç bir kadın tarafından darp edildikten sonra üzerindeki montu alınmaya çalışılan 13 yaşındaki C.T. gaspçıya direnerek montunu kaptırmadı ancak arbede sırasında yüzünden yaralandı. Montu almaya çalışan saldırgan yaya olarak kaçarken C.T'nin babası K.T, olayın görüntülerini güvenlik kameralarından izleyince çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmemesine isyan etti. K.T, "Bu insanlar, küçük bir çocuğa saldırı sırasında nasıl öyle sadece bakıyorlar. Sadece yazıklar olsun" dedi. ■ FATİH ŞENDİL