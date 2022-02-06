Bitcoin cinayeti zanlıları tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, 4 gün önce yol kenarında ateşe verilen valizden yanmış halde çıkan cesetle ilgili tüm detaylar belli oldu. Cesedin servis şoförü Metin Çetinkaya'ya (40) ait olduğu belirlenirken, cinayetle ilgili gözaltına alınan biri kadın üç kişi tutuklandı. 1 Şubat Salı akşamı 21.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir vatandaş, İzmir çevreyolu Işıkkent yol ayrımı yakınında yangın olduğu yönünde ihbarda bulunmuş, olay yerine giden ekipler yol kenarındaki valizde yanmış bir erkek cesedi tespit etmişti.

Önceki gün yapılan DNA testi sonucu, cesedin 1 Şubat tarihinde eşi tarafından kayıp başvurusu yapılan Metin Çetinkaya'ya (42) ait olduğu kesinlik kazandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olay mahalline cesedi valiz içinde getiren aracın plakasından zanlılara ulaştı. Gözaltına alınan hırsızlıktan sabıkalı Hakan M. (34) ilk ifadesinde maktulle ölmeden birkaç saat önce evinde görüşüp uyuşturucu madde aldıklarını söyledi.

YAĞMA, ŞANTAJ, DOLANDIRICILIK...

Gözaltına alınan, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmaktan 5 ayrı suç kaydı bulunan diğer zanlı Velat Ç. (29) sorgusunda cinayeti itiraf etti. Zanlılardan Hakan M.'nin eski eşi Kübra T.'nin de (35) yağma, şantaj, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan sabıkası olduğu ve ifadesinde cinayeti Velat Ç.'nin tek başına işlediğini söylediği öğrenildi.

BANKA KARTINDAN PARA ÇEKMİSLER

ZANLILARIN, cinayeti Çetinkaya'nın Bitcoin'den kazandığı 500- 600 bin lira civarındaki parasına sahip olmak için işlediği, cinayetin hemen ardından da banka kartından birkaç kez nakit para çektikleri tespit edildi. İfadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılan zanlılar tutuklandı. Acı haber ise, Çetinkaya'nın Narlıdere ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki ailesini yasa boğdu.

FATİH ŞENDİL