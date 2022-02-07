Hasta flamingo emin ellerde

SOKAK hayvanlarının tedavi ve bakımlarının yapıldığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Küçük Havyan Polikliniği, hasta flamingoya da yardım eli uzattı. Tedavi altına alınan flamingo iyileştikten sonra doğaya bırakılacak. Uçamadığı için göç edemeyen flamingo, Çeşme'de duyarlı bir yurttaş tarafından Büyükşehir veterinerlerine teslim edildi. Hayvanın ilk kontrollerini ve tedavisini üstlenen Veteriner Hekim Ceren Kaplan, "Halsizlik, beslenme bozukluğu nedeniyle uçamadığı için flamingonun sürtünme yaraları var. On gün tedavi uygulayacağız. Kendi kendine beslenir hale geldiğinde İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndan yeniden doğaya kazandıracağız" dedi.