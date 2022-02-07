İduğ’un icraya verdiği kiracılar evi boşalttı

Bornova Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mustafa İduğ'un 5 yıldır evinde kiracı olan ve pandemi döneminde işleri bozulduğu için son aylarda kiralarını düzensiz ödeyen Adsay Ailesi'ne yaptığı baskının ardından yeni bir gelişme yaşandı. İduğ, Adsay Ailesini icraya vermiş ve evini boşaltmaları için bizzat evlerine giderek baskı uygulamıştı.

'KAPIYA POLİS GELECEKTİ'

Eşi Filiz Adsay'ın anlattığına göre İduğ'un bu ziyaretinin ardından nöro-behçet hastası olan eşi Kenan Adsay'ın sağ tarafına felç inmişti. Yeni Asır'a "Vicdansızlık" başlığıyla manşet olan olayın ardından Adsay ailesi İduğ'un baskılarına daha fazla dayanamayarak o evden taşındı. Yeni Asır, taşınma anlarını görüntüledi. Yaşadıkları sıkıntının sona ermesini istediklerini ifade eden Filiz Adsay, "Yarın öbür gün kapımıza polis ve avukatla geleceklerdi. Hasta olan eşim bu durumdan çok olumsuz etkilenecek ve iyice huzursuz olacaktı. Bunu yaşamamak için taşınmaya karar verdik. İşyerime yakın kendimize göre uygun bir ev de bulduk" dedi



EVE GİDİP BASKI YAPMIŞTI

Bornova'da Bilgisayar Programcısı Kenan Adsay (40) ile ev hanımı olan iki çocuk annesi eşi Filiz Adsay (37), oto yedek parça satan firma ile bir petrol dağıtım ve gıda şirketinin sahibi olan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un Manavkuyu Mahallesi'ndeki kiralık evini, 2017 yılında tutmuştu. O dönem bin 250 lira ev kirası ödeyen Adsay'ın işleri, salgın döneminde bozulmuştu. Geçen yıl beyninde oluşan ödemden dolayı Nerö-Behçet Hastalığı teşhisi konulan Adsay'ın kazancı iyice düzensizleşince iddiaya göre kirayı geciktirdiği için Başkan İduğ eve gidip aileye evi boşaltmaları için baskı yapmıştı.

ERCAN AKGÜN

Mustafa İduğ’un ‘vicdansızlığı’ ve Uğur Dündar’ın gazeteciliği!