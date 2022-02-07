İstanbul-İzmir Otoyolu hem ulaşımı kısalttı hem de yeni yatırımların önünü açtı

Ülke ekonomisine önemli katkılar sunan tarım sektöründe de proje sonrasında gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, bölgenin uygun coğrafi koşulları ve iklimsel özellikleri sayesinde tarımsal faaliyetlerin her koluna yer verildiğini, tarım alanlarında 300 bin dekar ekili alan artışı, üretim hacminde de 408 bin ton artış sağlandığını kaydetti.

Karaismailoğlu, hayvancılıkta da küçükbaşta 713 bin, büyükbaşta da 350 bin hayvan artışı görüldüğü bilgisini vererek, otoyol sayesinde tarım arazilerinde üretilen ürünlerin, tüketiciye çok daha kısa sürede ulaştığını belirtti.