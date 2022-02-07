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İzmir elektrik kesintisi 7 Şubat Pazartesi

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 7 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...