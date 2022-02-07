İzmir elektrik kesintisi 7 Şubat Pazartesi

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. İşte 7 Şubat Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 7 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. İşte 7 Şubat Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYINDIR
07.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÇIRPI İBRAHIM ÇAVUŞ MAHALLESINDELI HACI HÜSEYIN CADDESI İLE ZEYTINLIK VE ÖZECE SOKALARININ BIR KISMINDA M-08
07.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SADIKPAŞA MAHALLESI MENDERES BULVAR VE HANEFI ÖĞRETMEN CADDESIILEI İLE AĞUSTOSLU, ŞEHITLER, MEVLANA, ORHAN GAZI SOKAKLARININ BIR KISMINDA L-03
07.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma YUSUFLU MAHALLESI TR-1 TRAFOSU C KOLU TAMAMINDA
KEMALPAŞA
07.02.2022 09:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım BAĞYURDU YENI MAH. BAĞYURDU 29 EKIM MAH. BAĞYURDU KAZIMPAŞA MAH. EMINE HOCA. ZEYTINCIK SK. CUMHURIYET ALANI. EBDÜLHÜDA SK. KALPAKKAYA. HAN ÖNÜ. KAYMAKAM BEY. TURGUTLU CD. ATLAS. NEBIOĞLU SK. BEŞIKLER SK. MEHMET BEY SK. NAMIK KEMAL SK. CAMI KEBIR SK. ŞAKIROĞLU. HANCI SAMI. PARSA. BAHÇELIEVLER SK. ŞEHIT ER BEKIR VAROL. BELEDIYE. KEMAL ATATÜRK CD. M.ALI SEVINÇ CD. ZAFER. ADIL BEY. TAVUKÇULAR SOKAK VE CIVARLARI
07.02.2022 10:00 12:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma KEMALPAŞA OSB MAH. ULUCAK CUMHURIYET MAH. ULUCAK İSTIKLAL MAH. 26 SK. 9075 SK. GAZI BULVARI VE CIVARLARI
MENDERES
07.02.2022 09:00 12:00 OG Arıza Bakım Onarım ÇUKURLATI MH. ARIF SINAN CD. EFETUR CD. 2182, 2142 SK. CIVARI
ÖDEMİŞ
07.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma EMMIOĞLU VE UMURBEY MAHALLESI SANAYI SITESI TR-48
07.02.2022 09:30 16:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma EMMIOĞLU VE UMURBEY MAHALLESI SANAYI SITESI TR-49
07.02.2022 10:00 15:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma EMMIOĞLU VE UMURBEY MAHALLESI SANAYI SITESI TR-32
TİRE
07.02.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması İPEKÇILER-İHSANIYE-İSTIKLAL-KARACAALI-DUATEPE-PAŞA-KURTULUŞ-YENI-ERTUĞRUL-BAHARIYE-DUMLUPINAR-DERE-CUMHURIYET,DEREBAŞI,DOYRANLI,BOYNUYOĞUN,IŞIKLI,ÇINIYERI,DALLIK,CAMBAZLI,B.KEMERDERE.K.KEMERDERE,YAMANDERE,
TOPARLAR,SOMAK.DÜNDARLI,KÜÇÜKBURUN,ÇERIKÖZÜ,DIBEKÇI,K.KÖMÜRCÜ.B.KÖMÜRCÜ.DAĞDERE,MUSALAR MAHALLELERI.KAZANTEPE MEVKII.
BUCA
07.02.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADATEPE MAHALLESİ,28,22,35/1,35 SOKAKLAR VE CİVARI
MENEMEN
07.02.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNNİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT PİYADE KORAY CÖMERT CADDESİ, 1017, 1024 SOKAKLARI VE CİVARLARI
URLA
07.02.2022 09:00 12:00 AG Arıza Bakım Onarım ATATÜRK MAH. 2179,2200,2210,2214,2215,2216 SOKAKLARDIR. TR-67 D KOLU
07.02.2022 09:30 17:30 OG Arıza Bakım Onarım BALIKLIOVA MAHALLESI İLTUR SITESI, KARAREIS VE GERENCE MEVKIIDIR
07.02.2022 09:30 17:30 OG Arıza Bakım Onarım KARABURUN İM KARABURUN-1 RADAR FIDERI - YAYLA HAVA RADAR , RADAR SU POMPASI , TRT AKDAĞ VERICILER , DENIZ RADAR , DEVLET HAVA MEYDANLARI