Büyükşehir’i beklersek 5 yılda tamamlayamayız

İzmir'de geçtiğimiz yıl asfalt tesisi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile arası açılan Bornova Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İduğ, yine çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. İduğ, geçtiğimiz yıl kurmayı planladıkları asfalt üretim tesisi için yaptığı bir açıklamada, "Olaya ilçe belediyesi-büyükşehir belediyesi diye bakmayacağım. İlçede ihtiyaç olan her yeri asfaltlayacağım. Büyükşehir sorumluluğunda olan yerleri de asfaltlayıp faturasını keseceğim" demişti. Buna Tunç Soyer'den sert tepki gelmişti. "Hiçbir ilçe belediyemiz Büyükşehir'e fatura kesemez" diyen Soyer, "Bizim bütün ilçe belediyelerimiz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz kısacası hepimiz yaptıklarımızla yapmadıklarımızla ve yapamadıklarımızda CHP ile ilgili algı ortaya koyuyoruz. Hepimiz ortak aklın parçasındayız. Tüm ilçe belediye başkanlarımız da öyle... Herkes ortak aklını parçası olduğu içine sindirmeli, kendisini bunun üzerinde bir yere konumlandırmaya hakkı yok" ifadelerini kullanmıştı.

'EN BÜYÜK SORUN YOL'

İduğ'dan yine tartışma yaratacak bir açıklama geldi. Bu defa kurulumunu tamamladıkları asfalt üretim tesisiyle ilgili konuşan İduğ, tesisin Bornova'nın en önemli ihtiyaçlarından olduğunu ve vatandaşın Türkiye genelinde en büyük sorununun yol olduğunu ifade etti. İduğ, "Buca, Bornova, Karşıyaka, Konak gibi büyük ilçeler Türkiye'de 40 ilden büyük. Daha fazla nüfusları var. Onların hizmet kalitesi ve hizmet hızı için bu tip yatırımların yapılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü Büyükşehir Belediyemizin 30 ilçeye hizmet etmesini beklemek vatandaşın beklentilerini 5 yıllık süre içinde tamamlamayı çok mümkün kılmayacak. Bu sebepten maliyet değil hizmet odaklı çalışıyoruz. Belediyeler karlılık hesaplı çalışmazlar. Bu açıdan ben Bornova'nın bin 100 kilometrelik uzunluğunun 3'te birine asfalt yapılması gerektiğini gördüm. İstatistik olarak Türkiye'de yapılan tüm anketlerde yüzde 52 yol problemi çıkıyor. Vatandaşın derdi yol, bu altyapı eksikliği. Bunların yerine getirilmesi için ekip, ekipman gibi konuların altyapı çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Ben de Bornova'da bunları tamamlamaya çalışıyorum" açıklamasını yaptı.

SOYER'İN TUTUMU MERAK KONUSU OLDU

Mustafa İduğ'un daha önce sarf ettiği sözler, Tunç Soyer tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Başkan Soyer'in İduğ'un "Büyükşehir Belediyemizin 30 ilçeye hizmet etmesini beklemek vatandaşın beklentilerini 5 yıllık süre içinde tamamlamayı çok mümkün kılmayacak" şeklindeki açıklamasını nasıl değerlendireceği ve buna ne cevap vereceği de merak konusu oldu.

ERHAN GÜLENÇ