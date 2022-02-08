Cinayet zanlıları 22 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı

bulunan Metin Çetinkaya'nın (40) ölümüyle ilgili tutuklanan biri kadın 3 şüpheli, jandarmanın 22 saatlik kamera ve HTS kayıtlarını incelemesi ve zanlıların kullandığı otomobili belirlemesiyle yakalanmış. Buca'da, 1 Şubat akşamı 21.00'de İzmir çevreyolu Işıkkent yol ayrımında bir yangın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yol kenarında ateşe verilen bir valizle karşılaştı.

Söndürüldükten sonra yapılan incelemede valizin içinde erkek cesedi olduğu ve cesedin evli, servis şoförü Metin Çetinkaya'ya ait olduğu belirlendi. Soruşturma başlatan jandarmanın olayla ilgili gözaltına aldığı Velat Ç. (29), Hakan M. (34) ve Hakan M'nin eski eşi Kübra T. (35) sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. Ekiplerin, zanlılara 22 saatlik kamera görüntülerini inceleyerek ulaştığı ortaya çıktı.

FATİH ŞENDİL