Madde bağımlısı genç babasını öldürdü

İZMIR'IN Bergama ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen genç, tartıştığı babasını öldürdü. Olay dün sabah 08.15 sıralarında Fatih Mahallesi 313. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Kaçmaz (55) ile oğlu B.K. (28) arasında uyuşturucu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K., eline aldığı bıçakla babasını yaraladı. Hüseyin Kaçmaz kanlar içinde yere yığılırken, durum çevredekiler tarafından ekiplere bildirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hüseyin Kaçmaz'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, katil zanlısı genç gözaltına alındı.

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