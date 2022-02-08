  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Madde bağımlısı genç babasını öldürdü

Madde bağımlısı genç babasını öldürdü

8.2.2022

Madde bağımlısı genç babasını öldürdü
İZMIR'IN Bergama ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen genç, tartıştığı babasını öldürdü. Olay dün sabah 08.15 sıralarında Fatih Mahallesi 313. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Kaçmaz (55) ile oğlu B.K. (28) arasında uyuşturucu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K., eline aldığı bıçakla babasını yaraladı. Hüseyin Kaçmaz kanlar içinde yere yığılırken, durum çevredekiler tarafından ekiplere bildirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hüseyin Kaçmaz'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, katil zanlısı genç gözaltına alındı.