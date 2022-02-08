Seferihisar’dan daha kötü bir noktaya doğru gidiyor

YENİ ASIR'IN CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin memur maaş zam farklarını günlerdir ödeyemediğini ortaya koyan haberi kent gündemine damgasını vurdu.

Bu duruma tepki gösteren Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, CHP'li Başkan Tunç Soyer'in kurumu daha önce 10 yıl yönettiği Seferihisar Belediyesi'nin finansal yapısından daha da kötü bir hale sürüklemeye doğru ilerlediğini söyledi. Hızal, "Memur maaşlarının ödenmemesi ülkemiz için acı bir hatıraydı, İzmir'de CHP bize bunu tekrar yaşattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi memurların ücretlerini ödeyemez noktaya geldi. Bütçe çöp oldu" diye konuştu.

'ÖNGÖRÜSÜZ POLİTİKA'

Soyer döneminde izlenen yanlış politikalar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'nin geçmişte her zaman övündüğü güçlü finansman yapısından uzak bir tablo sergilediğini ifade eden Hızal, "Bunun temel sebebi, Soyer'in ve yakın çalışma ekibinin Büyükşehir'deki öngörüsüz politikalarıdır. Bugün 2.5 yıllık süreç boyunca Tunç Soyer, devralmış olduğu borcu yaklaşık 4, belki de 5 kata çıkardı.

Kurumu ciddi bir finansal krizin içine sürükledi. Bunun birinci sonucu İzmir'in sorunlarına yönelik yatırımların aksaması oldu. İkinci ve çok daha vahim sonucu belediye, tarihinde hiç görülmemiş bir şekilde çalışanların maaş ve benzeri haklarının ödenmesinde ciddi sorunlar yaşayan bir kurum haline geldi. En son memur maaş zammı farklarının yatırılamaması bu bahsettiğimiz öngörüsüz bir politikanın sonucudur. Korkarım ki, İzmirliler adına gerçekten üzücü bir sonuç olacak. İlerleyen yıllarda Soyer'in 10 yıl görev yaptığı Seferihisar Belediyesi'ne benzer hatta çok daha büyük boyutlarda çökmüş bir belediye finans yapısı ile karşılaşacağız" dedi. ■ ERHAN GÜLENÇ