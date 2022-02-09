EGEKAF dünyanın en büyüğü olacak

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda, Ege Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 21-22 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EGEKAF)'ın lansman toplantısı yapıldı. 20 üniversitenin katılımıyla 'Yetenek Her Yerde' sloganıyla düzenlenecek fuarın tanıtım toplantısına, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile oda ve borsaların temsilcileri katıldı.

'ÖZEL SEKTÖR GÜÇLÜ OLMALI'

DOÇ. Dr. Atay, kariyer fuarının 500 civarında şirket ve 100 bin öğrenci ile gerçekleşeceğini, bu sayılara ulaştığında fuarın dünyanın en büyük kariyer organizasyonlarından biri haline geleceğini dile getirdi. Organizasyonun sadece İzmir'de olmayacağını söyleyen Atay, "11 bölgede 130 üniversitenin katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Sadece öğrenci değil işverenler, büyükler değil KOBİ'ler de katılıyor" dedi.

Doğru insanı doğru yerde istihdam etmenin en önemli problemlerden bir tanesi olduğunu dile getiren İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise, "Hepimizin temel gayesi en başta çocuklarımızın doğru şekilde eğitilmesi onlar için iyi bir gelecek kurgulanması. Bunun yolu insanımızı en iyi şekilde yetiştirmek ve en verimli olacağı yerde istihdam etmekten geçiyor. Kamu olarak tüm dairelerle bu fuarda yer alacağız. Özel sektör de kendisini en iyi şekilde tanıtsın ve en uygun yetenekli gençleri özel sektörde istihdam etsin" diye konuştu.

Rektör Budak ise, 2020'de yapılması planlanan fuarın pandemi dolayısıyla ertelendiğini hatırlatarak, "Ege Bölgesi üniversiteleri iş birliğinde, 500 firmanın katılmasını bekliyoruz. 100 bin öğrenciyle büyük bir kariyer fuarıyla dinamik, öğrencilerin stantları gezebileceği, staj mülakatlarını yapabileceği birçok imkanların ortaya onacağı kariyer fuarına ev sahipliği yapaktan onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. ■ MERT ALPDÜNDAR