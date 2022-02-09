  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 9 Şubat Çarşamba

İzmir elektrik kesintisi 9 Şubat Çarşamba

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planları kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 9 Şubat Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

09.02.2022, 09:27

İzmir elektrik kesintisi 9 Şubat Çarşamba

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 9 Şubat Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir elektrik kesintisi 9 Şubat Çarşamba

BAYINDIR
09.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma YUSUFLU MAHALLESI TR-1 TRAFOSU TAMAMINDA
09.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SADIKPAŞA MAHALLESINDEKI BAHADIR, HACI SINAN, ZIYA PAŞA CADDELERI İLE SOKULLU, ORHAN GAZI, ULUBATLI HASAN SOKAKLARININ BIR KISMINDA
09.02.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÇIRPI NECATI UZA MAH. İM-1 2/3 NUMARALI TRAFOSUNUN TAMAMI

BERGAMA
09.02.2022 09:00 15:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ TAMAMI VE CİVARLARI

BEYDAĞ
09.02.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma CUMHURIYET MAH.MOLLAÖMER MEVKII VE ALAKEÇILI YOLU VE CIVARLARI, ADNAN MENDERES BULVARI BIR KISMI, BAŞAK VE EMEK SOKAKLARI TR-18

İzmir elektrik kesintisi 9 Şubat Çarşamba

BORNOVA
09.02.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEVLANA MAHALLESİ-1701/2,1701/8,1702/2 SOKAKLAR VE CİVARI

BUCA
09.02.2022 09:00 10:00 PANCAR TM'DEN DM-5 VE ÇIKIŞLARI YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI BUCA,KARACAAĞAÇ,BELENBAŞI
09.02.2022 17:00 18:00 PANCAR TM'DEN DM-5 VE ÇIKIŞLARI YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KARACAAĞAÇ, BELENBAŞI MAHALLELERİ

FOÇA
09.02.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ŞÜKRAN KANIK KARACA ÖZEL TR, AYŞE NAZAN BİLGİN ÖZEL TR, REMZİ KIZILSU ATIŞ ALANI ÖZEL TR, MEHMET GÖNÜLCAN ÖZEL TR, UFUK AŞICI ÖZEL TR, GÜL DEMİRAY ÖZEL TR, TAN GÜBRE ÖZEL TR, MEHMET ASLAN ÖZEL TR, NALAN ERDOĞAN ÖZEL TR, ANDO TARIM ÖZEL TR, GÖNÜL ENGİN ÖZEL TR, ASIF BAL ÖZEL TR, BERRİN DURMAZ ÖZEL TR VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 9 Şubat Çarşamba

KARABURUN
09.02.2022 13:00 14:00 OG Manevra MORDOĞAN TAMAMI, MORDOĞAN KÖRFEZ , MANAL , BÖLGELERI EĞLENHOCA,İNECIK,KÖSEDERE, KAYNARPINAR,AŞAĞIBOYABAĞ,SASKO SITELERI,EŞENDERE,AMBARSEKI,SAIP KÖYÜ,SAIP ALTI, KARABURUN MERKEZ TAMAMI, AKÇAKILISE,BOZKÖY,AZMAK, TEPEBOZ, YENILIMAN,HASSEKI,SARPINCIK,HAMZABÜKÜ,PARLAK,BADEMBÜKÜ,KÜÇÜKBAHÇE,SALMAN, EĞRILIMAN,YAYLA,YAYLA HAVA RADAR KOMUTANLIĞI,

KİRAZ
09.02.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma HISAR MAH. BALLIK SOKAK VE CIVARLARI TR2 VE TR-3

MENEMEN
09.02.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT PİYADE KORAY CÖMERT CADDESİ, 1017, 1024 SOKAKLARI VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 9 Şubat Çarşamba

ÖDEMİŞ
09.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma EMMIOĞLU MAH. SANAYI SITESI KISMEN TR-51

SEFERİHİSAR
09.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR ATATÜRK MAHALLESI ÖMÜR BELDESI VE BANKSIS SITESI VE ÖZEL TRAFOLAR.

TORBALI
09.02.2022 09:00 17:00 OG Scada Tesisi Devreye Alma AYRANCILAR 59,59/1,59/2,53,46,48 SOKAKLAR

URLA
09.02.2022 13:00 16:00 OG Arıza Bakım Onarım KUŞÇULAR,ALTINTAŞ,İÇMELER,TORASAN,YAĞCILAR,DEMIRCILI,GÜLBAHÇE,BALIKLIOVA,BARBAROS,KADIOVACI,

ZEYTINLER,ZEYTINELI,UZUNKUYU,BIRGI,NOHUTALAN MAHALLELERIDIR. ( ALAÇATI-1 FIDERI )
09.02.2022 13:00 16:00 OG Arıza Bakım Onarım KUŞÇULAR,ALTINTAŞ,İÇMELER,TORASAN,YAĞCILAR,DEMIRCILI,GÜLBAHÇE,BALIKLIOVA,BARBAROS,KADIOVACI,

ZEYTINLER,ZEYTINELI,UZUNKUYU,BIRGI,NOHUTALAN MAHALLELERIDIR. ( ALAÇATI-2 FIDERI )