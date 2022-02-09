İzmir elektrik kesintisi 9 Şubat Çarşamba

ÖDEMİŞ
09.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma EMMIOĞLU MAH. SANAYI SITESI KISMEN TR-51
SEFERİHİSAR
09.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR ATATÜRK MAHALLESI ÖMÜR BELDESI VE BANKSIS SITESI VE ÖZEL TRAFOLAR.
TORBALI
09.02.2022 09:00 17:00 OG Scada Tesisi Devreye Alma AYRANCILAR 59,59/1,59/2,53,46,48 SOKAKLAR
URLA
09.02.2022 13:00 16:00 OG Arıza Bakım Onarım KUŞÇULAR,ALTINTAŞ,İÇMELER,TORASAN,YAĞCILAR,DEMIRCILI,GÜLBAHÇE,BALIKLIOVA,BARBAROS,KADIOVACI,
ZEYTINLER,ZEYTINELI,UZUNKUYU,BIRGI,NOHUTALAN MAHALLELERIDIR. ( ALAÇATI-1 FIDERI )
09.02.2022 13:00 16:00 OG Arıza Bakım Onarım KUŞÇULAR,ALTINTAŞ,İÇMELER,TORASAN,YAĞCILAR,DEMIRCILI,GÜLBAHÇE,BALIKLIOVA,BARBAROS,KADIOVACI,
ZEYTINLER,ZEYTINELI,UZUNKUYU,BIRGI,NOHUTALAN MAHALLELERIDIR. ( ALAÇATI-2 FIDERI )