İzmir İZSU su kesintisi 9 Şubat Çarşamba

İzmir'de bugün pek çok ilçede su kesintileri yaşanacak. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 9 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
İZSU bugüne ait İzmir su kesintisi raporunu yayınladı. Buna göre İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 9 Şubat Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün pek çok ilçede su kesintileri yaşanacak. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 9 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
BERGAMA GAZİOSMANPAŞA, FATİH
09.02.2022 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ŞİFNE
08.02.2022 saat 14:40 ile 18:30 arasında yaklaşık 3 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
KONAK ZAFERTEPE, DUATEPE, 2.KADRİYE, 1.KADRİYE, ÇİMENTEPE, HASAN ÖZDEMİR
09.02.2022 saat 09:20 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
MENDERES OĞLANANASI ATATÜRK, OĞLANANASI CUMHURİYET
09.02.2022 saat 10:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
SELÇUK 14 MAYIS
09.02.2022 saat 10:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
TORBALI KAZIM KARABEKİR
09.02.2022 saat 09:10 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.