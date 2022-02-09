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İzmir İZSU su kesintisi 9 Şubat Çarşamba

İZSU bugüne ait İzmir su kesintisi raporunu yayınladı. Buna göre İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 9 Şubat Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...