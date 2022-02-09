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İzmir'in yüksek kesimleri beyaza büründü!

Kar yağışı yurdun büyük kesiminde etkisini gösteriyor. İzmir'in Bornova ve Karabağlar ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri, İzmir ile Manisa arasında bağlantı sağlayan Sabuncubeli Geçidi'nde önlem aldı.

DHA

09.02.2022, 09:00

İzmir’in yüksek kesimleri beyaza büründü!

İzmir'in bazı kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, gecenin ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.

İzmir’in yüksek kesimleri beyaza büründü!

Kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri, İzmir ile Manisa arasında bağlantı sağlayan Sabuncubeli Geçidi'nde önlem aldı. Kar yağışı Bornova ilçesinde de etkili oldu.

İzmir’in yüksek kesimleri beyaza büründü!

Beşyol Mahallesi'ne giden yolun kar nedeniyle kapanması üzerine belediye ekipleri, iş makinesiyle çalışma yaptı. Karayolları ekipleri de kar küreme araçları ile çalışma yaparak, tuzlama işlemi gerçekleştirdi.

İzmir’in yüksek kesimleri beyaza büründü!

Ayrıca kar yağışı Karabağlar ilçesinin Kavacık Mahallesini de beyaza bürüdü. Kar yağışını gören bazı sürücüler, video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.