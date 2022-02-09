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İzmir'in yüksek kesimleri beyaza büründü!

Kar yağışı yurdun büyük kesiminde etkisini gösteriyor. İzmir'in Bornova ve Karabağlar ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri, İzmir ile Manisa arasında bağlantı sağlayan Sabuncubeli Geçidi'nde önlem aldı.