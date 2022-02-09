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Haberler İzmir Tunç Soyer’den masallar

Tunç Soyer’den masallar

Tunç Soyer’in açtığı Masal Evi’nin yangın raporu olup olmadığı merak konusu.

9.2.2022

Tunç Soyer’den masallar

İZMİR Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde, İZSU, Aliağa Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Orhan Ulaşzade'ye ait yeri kiralayıp hizmet birimi yapmıştı. Başkan Tunç Soyer de, Orhan Ulaşzade'nin kardeşi Turgay Ulaşzade'ye ait bir binanın depo ve müştemilatında çocuklar için "Masal Evi" açtı. "Bölgede çocuklara eğitim verilecek daha uygun bir yer yok muydu?" sorusu gündeme gelirken, Büyükşehir'in Ulaşzade kardeşlere ait iki yeri de kiralaması ilçede gündem yarattı.

"İHTAR GÖNDERDİM"
MASAL Evi'nin bulunduğu yapının yangın yönetmeliğine aykırı olduğu öne sürüldü. Yeni Asır'ın ulaştığı Turgay Ulaşzade ise, "Mal sahibinin vekaleti bendeydi. Burayı ucuz olduğu için tuttular. Kira sözleşmesi yapıldıktan sonra yüzde 50'sine ortak oldum. İmar barışından da yararlandık. Bana yangın raporu konusunda bir şey söylenmedi. Bilgim yok" dedi. Orhan Ulaşzade ise, "Kardeşime ait yeri yaklaşık 1 yıl önce 4 bin lira civarında bir kirayla tuttular. Benim üzerime olan yere de 10 bin lira civarında ödüyorlar. Bunlar çok düşük rakamlar. İZSU'ya kiraladığım yerimden çıkması için noterden ihtar gönderdim" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ