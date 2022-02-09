Yeni Asır yazdı zam farkları yattı

YENİ Asır'ın haberleri sonuç vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nde memur maaş zam farklarının günlerdir yatırılmadığını ortaya koyan haberimizin ardından "Hesaplamalalar ile ilgili çalışmalarımız sürüyor" diyerek oyalanan memurlara müjdeli haber geldi. Ocak ayındaki 14 günlük maaş zam farkı ile yüzde 2.5'lik ek zam farkı, dün belediyedeki 3 bin 672 memurun hesaplarına yatırıldı.

GÜÇLÜ MANŞET SES GETİRDİ

YENİ yılın ilk aylarında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihinde neredeyse bir ilk yaşandı. Belediyede görev yapan 3 bin 672 devlet memuruna Ocak ayından kalan 14 günlük ve ayrıca yüzde 2.5'lik ek zam farkları günlerce yatırılmadı. Yeni Asır memurların mağduriyetini geçtiğimiz Pazar günü "Memur zammına Soyer el koydu" manşetiyle gündeme getirince Büyükşehir, çalışmalarını hızlandırdı. Maaşlar mesai bitiminden önce dün hesaplara geçti. Böylece Yeni Asır'ın etkili haberciliği bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Memurlar, "Demek ki, bu işi hızlandırmak için Yeni Asır'ın konuyu manşet yapması gerekiyormuş" diye konuştu. ■ ERHAN GÜLENÇ