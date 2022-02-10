“Ballı Mustafa”nın bir maaşı kesildi

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanvekili olunca kapattığı işyerindeki çalışanları tazminat ödememek için belediyeye aldırdığı öne sürülen ve ayrıca 3'ü maaş olmak üzere belediyelerdeki görevleri nedeniyle 6 farklı kalemde gelir elde eden Mustafa Özuslu'ya ilk yaptırım geldi. Yeni Asır'ın bu durumu "Ballı Mustafa" başlığıyla manşetine taşıması ve en son CHP'nin Büyükşehir Grup Toplantısı'nda bile bu konunun gündeme getirilmesi üzerine Özuslu için Karşıyaka Belediyesi'nden yeni bir karar geldi. Özuslu, olağanüstü toplanan Karşıyaka Kent A.Ş. genel kurulunda alınan kararla şirket yönetim kurulu üyeliğinden çıkarıldı.

DİĞER MAAŞLAR NE OLACAK?

ÖNCEKİ gün Ticaret Sicil Gazetesi'nde de yayınlanan bu kararda Yeni Asır'ın haberleri ve ardından konunun CHP Grup Toplantısı'nda da gündeme gelmesi sonrası Genel Merkez'in devreye girmesiyle alındığı iddiaları kulislerde konuşuluyor. Böylece Özuslu maaşlarından birinden olurken, Büyükşehir'i temsilen bulunduğu İzmir Doğalgaz şirketi yönetimi ve KOSBİ mütevelli heyet üyeliğinden aldığı maaşların da kesilip kesilmeyeceği merak konusu oldu.

ÇOK FARKLI KALEMLERDE GELİRİ VAR

DAHA önce "Soyer'le ölüme bile giderim", "Efsane demeyi sevmem ama, ortaya koyduğu irade ve projeler aslında Tunç Başkanı unutulmaz bir belediye başkanı olmaya doğru götürüyor. Efsane bir başkan olma yolunda ilerliyor" gibi açıklamalarıyla kendisine bu görevleri veren Tunç Soyer'i yere göğe sığdıramayan lise mezunu Özuslu, halen hem Karşıyaka hem de Büyükşehir'de meclis üyesi olduğu için katıldığı oturum başına ücret alıyor. Özuslu'ya ayrıca Soyer'e vekalet ettiği günlerde de Başkan maaşıyla orantılı ödeme de yapılıyor.

■ ERHAN GÜLENÇ