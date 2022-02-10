İzmir’de bir hasta geçirdiği beyin kanaması sonrası doktorlara böyle teşekkür etti

Konak ilçesinde yaşayan ve 30 yıldır kanun çalan Çatula, ekim ayında beyin kanaması geçirdi.

Yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılan Çatula, 46 gün boyunca solunum cihazına bağlı olarak yaşam savaşını sürdürdü.

Uygulanan tedavilere olumlu yanıt veren Çatula, gördüğü fizik tedavinin ardından el ve ayaklarını hareket ettirmeye başladı.

Ocak ayında taburcu olmasının ardından solunum sorunları yaşamaya başlayan Çatula, yakınları tarafından SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yapılan tetkiklerde Çatula'nın soluk borusundaki daralma nedeniyle rahat nefes alamadığı, bu nedenle ses tellerini kullanamadığı belirlendi.

Çatula, soluk borusu genişletme ameliyatının ardından 5 ay sonra kanununu eline alıp ameliyatını yapan sağlık çalışanları için hastanede konser verdi.

"BENİM İÇİN MÜZİK HER ŞEYMİŞ"

Yaşar Çatula, AA muhabirine, beyin kanaması geçirmesinin ardından bir daha kanun çalacağını düşünmediğini dile getirdi.

Hayata hiçbir zaman küsmediğini belirten Çatula, şunları söyledi:

"Benim için müzik her şeymiş. Bu süreçte onu anladım. Daha önce rahat nefes alamıyordum, rahat konuşamıyordum. Geçirdiğim soluk borusu genişletme ameliyatının ardından kanun çalarken rahat bir şekilde şarkı söyleyerek rahat nefes alıyorum. Bu harika bir durum. 5 ay sonra ilk konserimi beni ameliyat eden doktorlarıma verdim. Hayatıma kaldığım yerden devam edeceğim. Yaşadıklarımı asla unutmayacağım. Yaşamımın bundan sonra her saniyesinin kıymetini bileceğim."

Ece Çatulay ise eşinin yaşadığı hastalıklar nedeniyle zor günler yaşadığını belirterek, "Eşim gözünü açtığında 'sesim var mı' diye sordu. Ben de 'sesin var' deyince mutlu oldu. Uzun zamandır sesini özlemiştim. 5 aydır kanununu açmıyorduk. Hepimize moral oldu." dedi.

"SOLUK BORUSUNU ONARDIK"

Yaşar Çatula'yı ameliyat eden ekipte yer alan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kenan Can Ceylan ise ameliyat yapılmaması durumunda soluk borusunun giderek daralacağını, bunun da hastanın yaşam kalitesini düşüreceğini söyledi,

Çatula'nın sanatçı olması nedeniyle eski günlere dönme özlemi olduğunu anlatan Ceylan, "Yaşar Bey'in soluk borusundaki daralmış bölge tamamen çıkarıldı, ses tellerine çok yakın bir noktadaydı. Bu yüzden çok dikkatli bir ameliyat yaptık. Soluk borusunu onardık. Hastamızın bugün sağlığını kazanmış olarak bize konser vermesi bizleri mutlu etti." dedi.

Kulak Burun ve Boğaz Servisi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Çukurova da hastalarının rahat bir şekilde kanun çalıp şarkı söylediğini gördüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Bazı hastalarda entübe süresinin uzamasından dolayı soluk borusunda daralma gördüklerini dile getiren Çukurova, şunları kaydetti:

"Beyin kanamasının tedavi edilmesinin ardından hastanın soluk borusunun yüzde 70 daraldığını belirledik. İlaçla tedavisi olamayacağı için göğüs cerrahı Ceylan ile ameliyatı planladık. Ameliyatımız başarılı geçti. Hastamız iyileşince bize konser vereceğini söylemiş biz ihtimal vermemiştik. O sağlığına kavuştu ve kanunuyla bize konser verdi. Vaka sayısının pik yaptığı şu günlerde hastamızın konseri bize hoş bir anı oldu."