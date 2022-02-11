200 kilo olan Suriyeli İlhem yardım istiyor

İZMİR'İN Karabağlar ilçesi İhsan Alyanak Mahallesi 5027 Sokak'ta oturan Suriye uyruklu 5 çocuk annesi İlhem Şeyho (57), kronik rahatsızlıklarından dolayı 200 kilo olduğunu, aşırı kiloları nedeniyle hastaneye gidemediğini söyledi. Ayaklarında şişlikler oluşan Şeyho, "Hiçbir iş yapamıyorum. Ayakta dahi durmakta zorlanıyorum. Tedavi olup sağlığıma kavuşmak istiyorum. Hem maddi hem de manevi olarak zor durumdayız. Yetkililerden tedavi olmak için yardım istiyorum. En azından evimize gelip, beni muayene etsinler. Ölmek istemiyorum" dedi. ■ METİN BURMALI

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