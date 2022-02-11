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Haberler İzmir CHP İzmir’de virüs paniği

CHP İzmir’de virüs paniği

11.2.2022

CHP İzmir’de virüs paniği

İZMİR'DE geçen hafta CHP İl Başkanı Deniz Yücel'in toplantısına katılan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan korona virüse yakalandı. Bakan, sosyal medyadan "Testim pozitif çıktı. Temas ettiğim dostlarımın dikkat etmelerini rica ederim" paylaşımını yaptı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta İzmir'e gelen CHP Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın da Kovid testi pozitif çıktı. Korona virüs paniği yaşayan partililer test yaptırmaya koşarken, İl Başkanlığı'ndan açıklama yapılmadı.