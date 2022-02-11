“Depremzedelere 15 ay kaybettirdiler”

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, 30 Ekim İzmir depreminin ardından geçen süreci değerlendirdi. Depremin üzerinden 15 ay geçtiğini belirten Nasır, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer, ilk önce 'Depremzedeler için 330 milyon dolar Dünya Bankası'ndan kredi sözleşmesi imzaladım. Ancak Cumhurbaşkanı imzalamıyor' diyerek aylarca deprem zedeleri oyaladı.

TBMM de verdiğim soru önergesi sonrası Dünya Bankası, böyle bir kredi sözleşmesinin imzalanmadığını açıkladı. Belediye K alanları plan notu ile vatandaşı oyalayarak, İzmir'e 15 ay kaybettirdi" dedi. 1. derece deprem riski olan İzmir'de, kendi yaptıkları düzenlemeyi yüzlerine gözlerine bulaştırdıklarını dile getiren Nasır, "Bir daire dahi yapmayan bu zihniyeti, İzmirli hemşerilerimin takdirine bırakıyorum" diye konuştu.