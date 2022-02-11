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Haberler İzmir Ehliyeti geri verilmeyen taksi şoförü dava açtı

Ehliyeti geri verilmeyen taksi şoförü dava açtı

11.2.2022

Ehliyeti geri verilmeyen taksi şoförü dava açtı

İZMİR'DE trafik kazasında yaralanıp, hastaneye kaldırılan taksici Oğuzhan Şen'e (29), kaza mahallinden ayrıldığı ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle ceza kesildi. Şen, kesilen 134 lira para cezası ve ehliyetine yazılan 20 ceza puanını mahkeme kararıyla iptal ettirdi.

Ancak, kararda 'ehliyetin iadesi' yönünde bir ibarenin bulunmaması nedeniyle ehliyeti geri verilmeyen Şen, tekrar hukuk mücadelesi başlatıp, İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Oğuzhan Şen, "Kaza raporuna göre de yüzde 100 haklıyım. Buna rağmen ehliyetimi alamıyorum" dedi.