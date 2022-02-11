Eleştiri kaldıramayan Tugay’a mahkeme şoku

KARŞIYAKA Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Cemil Tugay, sosyal medyada belediyeye bağlı Kent A.Ş'nin ettiği zararlarla ilgili bir paylaşıma eleştirel yorum yazan iki vatandaşa açtığı davada büyük bir şok yaşadı. Basri Koyuncuoğulları isimli vatandaş, "Yapılması gereken liyakatli ve kaliteli bir ekibe devredilip oraları arpalık olmaktan çıkarmaktır" şeklinde yorum yazdı. Ercüment Şahin isimli vatandaş da aynı paylaşımın altına "...tam çiftlik, doğrusu müfettiş çağırıp soruşturma açmak, sorumluları cezaevine göndermek. Büyük hırsızlık var" şeklinde yorumda bulunmuştu. Cemil Tugay ise, avukatı aracılığıyla bu iki kişiden şikayetçi oldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan son duruşmada mahkeme heyeti, iki sanığın da beraatine hükmetti. Tugay'ın avukatı Aylin Öz, kararı İstinaf Mahkemesi'ne götüreceklerini söyledi. ■ ERHAN GÜLENÇ

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