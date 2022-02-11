Haberler İzmir Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen İzmir hakimi H.Ç'nin görev yeri değişti

Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen İzmir hakimi H.Ç'nin görev yeri değişti

İzmir'de eşine şiddet uyguladığı öne sürülen hakim H.Ç. yer değişikliğiyle Adana'ya görevlendirdi. Ayrıca HSK tarafından aralarında "uzaklaştırma"nın da bulunduğu tedbir kararlarına uymaması nedeniyle hakim H.Ç. için soruşturma izni verildi.