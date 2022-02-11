İzmir Emniyeti’nin yeni yeri belli oldu

İZMİR'DE büyük 30 Ekim depreminde hasar gören İzmir İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının boşaltılmasının gündeme gelmesinden sonra başlayan yer arayışı, nihayet sonuçlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ne taşınma planı ortaya çıktığında gelen tepkiler nedeniyle başka arayış içine girilirken, Çankaya semtindeki Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına taşınılmasına karar verildi.

"AKM'YE KABUL ETMEDİLER"

İZMİR İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sümerbank arazisi üzerine emniyet müdürlüğü binası inşa edileceğini, ancak o bina tamamlanıncaya kadar Konak'taki yerde hizmet vereceklerini bildirdi. Şahne, "Bizi AKM'ye kabul etmediler, biz de mecburen oraya, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün olduğu yere taşınacağız. Ne zaman taşınacağımız konusunda bir tarih veremiyorum. Orada tadilat çalışmaları yapılacak, yapılması gereken başka ince işleri var. Onlar bitince, taşınma işini gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

ŞAHNE MUHTARLARLA BULUŞTU

İZMİR İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne başkanlığında, Konak Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde 2021 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ve Konak ilçesindeki mahalle muhtarları da katıldı.