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Haberler İzmir Karantinada işe çağrılan TIR şoförü isyan etti

Karantinada işe çağrılan TIR şoförü isyan etti

11.2.2022

Karantinada işe çağrılan TIR şoförü isyan etti
İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesindeki uluslararası nakliyat şirketinde TIR şoförü olan Özdal Kan (43), görev için gittiği şehirde korona virüs testi pozitif çıkınca kullandığı araçla birlikte evine geri döndü. Firma yetkililerine karantinada olduğunu, gelip aracı evinin önünde alabileceklerini söylediğini ancak tehditle işyerine geri çağrıldığını iddia eden Kan, "Aracı haczeder gibi evinin önünde tutamazsın, çalındı diye ihbarda bulunuruz dediler ve beni işten atma tehdidi ile çalıştığım ofise çağırdılar. İlgili kurum ve kuruluşlar hakkında savcılığa şikayette bulunacağım" dedi.
METİN BURMALI