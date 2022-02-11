Kentin yıkılan simge yapısı İzmir İktisat Kongresi binası aslında uygun şekilde yeniden yapılacak

1923 yılında İzmir İktisat Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve 1979'da yıkılan İzmir'in simge yapısının bulunduğu alanı inceleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, simge yapının aslına uygun bir kongre merkezi olarak tekrar kente kazandırılması için çalışmaları yerinde inceledi.





İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, geçtiğimiz haftalarda 1923 yılında İzmir İktisat Kongresinin yapıldığı binayla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.



"OTOPARK YAPILMAYA ÇALIŞILIYOR. BEN YERİNİ TESPİT ETTİM" DEMİŞTİ

İzmir'in simge yapısının 1979 yılında yıkıldığını hatırlatan Vali Köşger, "İzmir İktisat Kongresi binası nerede, binaya ne oldu? Ben yerini tespit ettim. Otopark yapılmaya çalışılıyor. Bir kısmı tescilli, bir kısmını da tescillemek üzere yazı yazdım ve orayla ilgili bir çalışma başlattım. İzmir'in bir kongre binasına da ihtiyacı var. İzmir'de iktisat kongresini bir daha yapacak olsak yer sorunu var. İzmir İktisat Kongresi binası ile ilgili bir çalışma başlatıyoruz" diye açıklamalarda bulunmuştu.



Bu açıklamaların ardından yeni bir gelişme yaşandı. Vali Köşger, İzmir'in simge yapısının aslına uygun bir kongre merkezi olarak tekrar kente kazandırılması için çalışmaları yerinde inceledi. Vali Köşger, yetkililerden bilgi aldı.