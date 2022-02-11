İzmir'de yaşayan ve kronik böbrek yetmezliği nedeni ile 6,5 yıldır diyalize giren Dilek Gençyılmaz (24) farkındalık oluşturup, organ bağışına dikkat çekmek amacı ile yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe aralarında organ nakli olan kişilerin de katılarak destek vermesi göze çarparken, Gençyılmaz, "Organlarınız toprak olmasın" mesajı verdi. Karın ağrısı şikayeti ile başvurduğu hastanede kronik böbrek yetmezliği hastası olduğunu öğrenen ve 6,5 yıldır diyalize bağlı olarak yaşamını sürdüren Dilek Gençyılmaz, nakil bekleyen hastaların seslerini duyurup, umut olmak için Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ilginç bir eyleme imza attı.

BÜYÜK DESTEK GÖRDÜ

Gençyılmaz'a ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra Türk Kızılayı İzmir Şubesi, CHP Buca İlçe Gençlik Kolları üyeleri, Bucaspor Poşulular Derneği Başkanı İlker Uyar, Buca Fan Clup Derneği Başkanı Mehmet Aydın ve Bucaspor taraftarları adına tribün reisi Murat Tekmanlı ile organ nakli olup da ikinci kez hayata 'Merhaba' diyen isimler katıldı.

'YAŞAMA UMUDU OLSUN'

Organ bağışı gönüllüleri farkındalık oluşturmak için 'Organ Bağışı Hayat Kurtarır' pankartı ile Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Yürüyüşü organize eden Dilek Gençyılmaz, "Organlarımız toprak olacağına başka insanların yaşaması için umut olsun. Unutmayın ki, organ bağışı hayat kurtarır" dedi.

METİN BURMALI