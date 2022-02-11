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Haberler İzmir Senetlerle yakalanan tefeci gözaltına alındı

Senetlerle yakalanan tefeci gözaltına alındı

11.2.2022

Senetlerle yakalanan tefeci gözaltına alındı
İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen bir kişinin adresinde yapılan aramada, çok sayıda senet ele geçirildi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, M.Ç. isimli bir kişinin ilçede tefecilik yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin adresine operasyon düzenlenirken yapılan aramada çok sayıda senet ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.Ç. gözaltına alındı.