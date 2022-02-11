Soyer’in İzmirlilere açıklama borcu var

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Metrosu'nun temelini atmaya sayılı günler kala Narlıdere-Fahrettin Altay Metrosu'nda ray döşeme işlemlerinin yüzde 50'sini tamamlandığını duyurarak, "Narlıdere metrosunu Cumhuriyetimizin 100. yılında hizmete açıyoruz" dedi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise, Başkan Soyer'e Buca Metrosu üzerinden tepki gösterdi.

"KAMUOYU BİLGİLENDİRİLMELİ"

KEREM Ali Sürekli, pazartesi günü temeli atılacak Buca Metrosu'nun ihalesinin 529 milyon lira daha yüksek teklif veren firmaya neden verildiğinin açıklanmadığını ifade ederek, eleştiri oklarını Tunç Soyer'e yöneltti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sürekli, "CHP'li Soyer; Buca Metrosu'nun temel atma töreni için bol övgülü, çok şaşalı duyurulara başladı!

Ancak; Cumhurbaşkanlığı onayından sonra, 2 yılda düğmeye basabildikleri projenin ihalesini, 529 milyon TL fazla veren ikinci firmaya, neden verdiklerini halen kamuoyuna açıklamadı!" ifadelerini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Metro ihalesini, en düşük teklifi veren Yapı Merkezi-Nurol ortaklığı yerine, 529 milyon lira daha yüksek teklif veren Ankaralı Gülermak A.Ş'ye teslim etmiş, İzmirlileri milyonlarca lira zarara uğratmıştı.

YENİ ASIR MANŞETİ İTİRAFI GETİRDİ

BAŞKAN Soyer, ihaleyi Gülermak firmasına vermeleriyle ilgili, "Kazanan firmayı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) seçti" diyerek topu EBRD'ye atmıştı. Ancak Yeni Asır, bankanın kendi mevzuatını inceleyerek bunun doğru olmadığını ortaya çıkardı. Çünkü, EBRD Satın Alma Politika ve Kuralları'ndaki Müşteri Sorumlulukları kısmında Soyer'in söylediklerinin tam tersi yazıyordu. Manşetin yayınlandığı gün ulusal bir televizyon kanalının canlı yayınlanan programına konuk olan Tunç Soyer, Yeni Asır'ın bu manşetiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Kendisine Yeni Asır'ın manşeti gösterilen Soyer, kararı EBRD değil kendi oluşturdukları ihale komisyonunun verdiğini itiraf etti.

ERHAN GÜLENÇ