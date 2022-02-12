Bu tünelin ucunda ışık görünmüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Aziz Kocaoğlu döneminde yapımına başlanan Buca ve İzmir Şehirlerarası Otobüs terminali arasındaki "İzmir'in en uzun tüneli" inşaatı tam bir muammaya dönüştü. İnşaatına başlandıktan bir süre sonra tüneli yapacak firma ihaleden çekildi. Başkan Tunç Soyer, 2019 yılında maliyet hesaplaması ve ek çalışmalar sonrasında yeniden ihaleye çıkılacağını açıklasa da yıllarca adım atılmadı. En son geçtiğimiz Ağustos ayında düzenlenen ihaleye 25 firma teklif sundu. Fakat aradan 6 ay geçmesine rağmen ihale sonuçları hala açıklanmadı.

'FERHAT DAĞLARI DELİYOR'

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Fikret Mısırlı konu hakkında Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Aslında bu projenin hikayesi 2015-2017 yılları arasında başladı. 2017 yılında tünel ve yol projesi ayrı müteahhitte ihale edildi. Projenin üstlenenleri çeşitli gerekçelerle projeden çekildi. Bu süre içerisinde yolun yüzde 68'i bitti. Diğer tarafta ise tünelin sadece 250 metresi yapıldı" dedi. Projenin yapımı için bölgede ciddi kamulaştırmaların da yapıldığını söyleyen Mısırlı, "Burada çok ciddi kamulaştırmalar yapıldı. Yol ve tünelin maliyeti yaklaşık olarak 150 milyon liraydı. Kamulaştırmaya ise 200 milyon liraya yakın para harcandı ama maalesef proje tamamlanmadı" diye konuştu.

'BU NORMAL BİR ŞEY DEĞİL'

Ağustos ayında tünelin tekrar ihale edilmesine rağmen sonuçların hala açıklanmadığını hatırlatan Mısırlı, "Yolun yaklaşık olarak 3 sene sonra biteceği söyleniyor. Tünelinde geçtiğimiz Ağustos ayında ihale edilmesine rağmen 25 firmanın katılımının sonuçlarını açıklamamaları çok normal bir şey değil. Tünelinde 3 senede biteceğini düşünürsek eğer 8 senelik bir geçmişe dayanan bir yatırımdan bahsediyoruz. Bizim hükümet tarafından yapılan İzmir-İstanbul yolu ise neredeyse bitti. Bunun ötesinde İzmir-Ankara hızlı tren projesi önümüzdeki senenin ortalarında bitecek. İzmir-Antalya arası 3 buçuk saate inecek. Bir taraftan bakıyorsun Ferhat dağları delerek geliyor. İzmir'de ise Şirin maalesef uyuyor" diye belirtti.



'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNCELİK BELİRLEYEMİYOR'

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin öncelikle belirleyemediği bir takım stratejik hatalardan dolayı iç ulaşımdaki trafik yükünün arttığını aktaran Fikret Mısırlı, "Çözüm noktalarındaki kaynaklar sağlıklı kullanılmıyor. Kalan aşamadan sonra bu projede 250-300 milyon lira daha para harcamak durumunda kalacağız. Bu proje zamanında yapılsaydı 300 milyon liraya bitecekti. Şimdi 1 milyar liraya yakın maliyeti olacak" dedi.



BAŞKAN SOYER İTALYA YOLCUSU

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İtalya'da 24-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Akdeniz Şehirleri Belediye Başkanları Konferansı'na katılacak. Konferansta Akdeniz şehirleri arasında kültürel diyalog ve iş birliği, halk sağlığı ve sosyal güvenlik, Akdeniz bölgesi ve çevre koruma politikaları, sürdürülebilir enerji geçişinde yeni teknolojiler, Akdeniz'de ülkeler arası göç hareketleri, şehirlerin yeni göç politikalarının belirlenmesine katkısı ve insan haklarının korunmasında iş birliği konuları ele alınacak. Başkan Soyer'e danışmaları Onur Kadir Eryüce ve Güven Eken de eşlik edecek.





ESHOT BORÇLANMAYA GİDİYOR

İZMİR Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan ESHOT Genel Müdürlüğü kredi için harekete geçti. ESHOT, 2022 Mali Yılı Bütçesi'nde yer alan makine ve malzeme ikmal dairesi başkanlığının akaryakıt ve yağ alımları tertibindeki ödeneğin yapılan zamlar sebebi ile yılsonuna kadar ihtiyaca yetmeyeceği gerekçesi borçlanma talebinde bulundu. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 421 milyon TL iç borçlanma için meclisten onay isteyecek.

MERT ALPDÜNDAR