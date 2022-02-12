En çok fosseptik çukuru Urla’da

Urla'da muhtarlar ve esnafla bir araya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Urla'nın en çok foseptik çukuruna sahip ilçe olduğunu, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin altyapıya yatırım yapmadığını söyledi. Kaya, "Antik Roma'da bile kanalizasyon varken, 2022'de İzmir'in en güzide ilçelerinden birinde kanalizasyon olmayan yerler var. Atık sular etrafı kirletiyor, kötü kokuya ve sineğe neden oluyor. Olmayan altyapıya rağmen hemşehrilerimiz atık su bedeli ödüyor. Hem hizmet yapmıyorlar, hem de yapmadıkları hizmetin parasını alıyorlar" dedi.