İzmir müftüsü Salih Sezik’ten özel açıklamalar: İzmirliler manevi değerlerine çok bağlı

İZMİR Müftüsü Salih Sezik, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından aylık olarak çıkarılan aile ve çocuk dergilerini kentteki resmi kurum ve kuruluşlara dağıtarak toplumun milli, manevi ve ahlaki değerlerinin korunması için katkı sağlamak adına çalıştıklarını söyledi.

Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'i ziyaret eden Sezik, okul öncesi çocuklara yönelik Diyanetcim Dergisi, Diyanet Çocuk Dergisi, Diyanet Aile Dergisi ve gençlere yönelik Geçerken Dergisi'ni hediye etti.

HER AY DAĞITILACAK

Dergilerin, İzmir'deki tüm kurum ve kuruluşlara her ay rutin olarak dağıtılacağını belirten Sezik, "İzmir'in insanı, milli ve manevi değerlerine vatanına milletine bayrağına çok bağlı. Hoşgörü ikliminin çok yoğun yaşandığı güzel bir kentimiz. Bizler de bu birlik beraberliğe katkı sağlamak adına faaliyete devam ediyoruz. Bir lokma dökmeye bile değer veren hayırsever İzmir halkını kutlarım" diye konuştu.

Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ise Sezik'e başarılı çalışmalarının devamını dileyerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

■ TOLGA TEKİN