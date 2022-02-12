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İzmir'de acı son! Karşıya geçen yayaya çarptı kaçtı

Son dakika.... İzmir Buca'da korkunç olay. Yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı, sürücü kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Aracın kiralık olduğu belirlendi, sürücü Y.K’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA

12.02.2022, 08:40

İzmir’de acı son! Karşıya geçen yayaya çarptı kaçtı

İzmir'in Buca ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.



Olay, saat 02.30 sıralarında Buca ilçesinin Kuruçeşme Mahallesi'ndeki Tınaztepe Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Doğuş Caddesi'nde çevre yolu istikametine doğru giden Y.K (25) idaresindeki 35 ATF 012 plakalı otomobil, Tınaztepe Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Yula'ya çarparak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arıyarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Kadir Yula'nın hayatını kaybettiğini öğrenildi. Yola savrulan Kadir Yula'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sürücü firar etti



Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü yakalamak için yaptığı çalışma sırasında, olay yerinden kaçan otomobili 203/25 Sokakta, park halinde ve plakaları sökülmüş halde buldu. Otomabil sürücüsü Y.K.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.