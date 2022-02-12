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İzmir'deki korkunç kazada kahreden detay! Son paylaşımı ortaya çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen korkunç kazada 37 yaşındaki Kadir Yula, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Yula'nın kazadan saatler önce ise sosyal medya hesabından, "Her şeye rağmen hayat devam ediyor" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

DHA

12.02.2022, 18:13

İzmir’deki korkunç kazada kahreden detay! Son paylaşımı ortaya çıktı

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi Doğuş Caddesi Tuınaztepe Kavşağı'nda meydana geldi. Y.K. yönetimindeki 35 ATF 012 plakalı kiralık otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Yula'ya çarptı. Sürücü kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi Kadir Yula'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yula'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.



Y.K.'nin kullandığı kiralık otomobil, gece saatlerinde 203/25'inci Sokak'ta terk edilmiş olarak bulundu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheliyi ilçede saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu arada Yula'nın, kazadan 5,5 saat önce sosyal medya hesabından, bir fotoğrafıyla birlikte, "Her şeye rağmen yine bu hayat devam ediyor. Nasıl bir şey anlamadım" yazılı paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

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