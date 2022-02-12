Otomobilde cinayet! Genç kadın dayakçı sevgilisine acımadı

İzmir'de sosyal medyadan tanıştığı ve 7 aydır birlikte olduğu sevgilisi Hakkı Öz'ün dayaklarından bıkan Buket Çelik (30), otomobil içinde yaşanan tartışma sonrası erkek arkadaşı Öz'ü emniyet kemeriyle boğarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Buket Çelik kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay önceki akşam saat 20.15 sıralarında Karabağlar 5912 sokak üzerinde yaşandı. Park halindeki 35 HA 6327 plakalı otomobilin ön kısmında yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Alınan ihbar sonrası kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği ve isminin Hakkı Öz olduğu tespit edildi. Öz'ün emniyet kemeriyle boğularak öldürüldüğünün tespit edilmesinin ardından polis ekipleri katilin peşine düştü. Evli olan Öz'ün Buket Çelik isimli bir kadınla sevgili olduğu öğrenilirken Çelik, olay yerinin yakınlarında polis tarafından yakalandı.

KARAKOLDA İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen genç kadın, Hakkı Öz'le ilk başta evli olduğunu bilmeden tanıştıklarını ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını söyledi. Olay günü de sevgilisinin otomobil içerisinde kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Buket Çelik, erkek arkadaşını emniyet kemeriyle boğduğunu itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Hakkı Öz'ün cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı.

FATİH ŞENDİL