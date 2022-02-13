9 yaşında ilk kez ‘anne’ dedi

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde yaşayan ve 3 yaşında otizm tanısı koyulan Oğuzhan Kalkın, 9 yaşında konuşmaya başladı. Oğlu ilk kez 'anne' dediğinde çok duygulandığını belirten Reyhan Kalkın (31), mutluluk gözyaşı döktüğünü söyledi. Konuşma terapisti Ümmühan Kurt bir buçuk yıldır çalıştıklarını belirterek, "Oğuzhan zoru başardı" dedi. Konuşma güçlüğü yaşayan çocuklarda 0-3 yaşta müdahalenin önemli olduğunu belirten Kurt, "0-6 yaş grubu dil gelişiminde etkin dönemdir. Bundan sonra işler daha da zorlaşır. Büyük yaş grubundaki bir çocuğa müdahale yöntemimiz ile küçük yaş grubundaki bir çocuğa müdahalemiz farklıdır. Yaş büyüdükçe işler daha da zorlaşıyor. Oğuzhan, 9 yaşında ilk kelimelerini konuşarak zoru başardı" diye konuştu.