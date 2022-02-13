Bakan Koca üzeri kirli diye ambulansa binmek istemeyen işçiye böyle seslendi: O günleri unutun gitsin!

Gaziantep'te göçük altında kalarak yaralanan işçinin üzerinin kirli olmasından dolayı ambulansa binmek istememesi yürek burktu. O anları paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İşçi kardeşimiz, Bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz" dedi. Gaziantep'te ev inşaatında yaşanan göçüğün altında kalan işçinin görüntüsünü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin" ifadeleri ile AK Parti iktidarı öncesine atıfta bulundu. Paylaşımında işçiye seslenen Bakan Koca, "İşçi kardeşimiz, Bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz. Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni. 'Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin" ifadelerini kullandı.

YÜREK BURKMUŞTU

SAĞLIK ekipleri, yaralı işçiye ambulansa binmesi için uzun süre dil dökmüş, bu anlar da kameralara yansımıştı. İşçinin üzerinin betondan dolayı kirlendiğini gösterip "Bir şeyim yok" diyerek binmek istememesi ise izleyenlerin yüreğini burkmuştu.



MOLNUPİRAVİR İLACI 65 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSTA KULLANILMAYA BAŞLANDI

KORONA virüsü tedavisinde kullanılacağı açıklanan Molnupiravir ilacı 65 yaş üstü pozitif hastalara dağıtılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilacın kısa sürede 65 yaş üstü ve kronik hastalarda kullanılmaya başlanacağını açıklamıştı. Molnupiravir, korona virüsü tedavisinde kullanılan ilk özel oral antiviral ilaç olarak tanımlanıyor. Hap, korona virüsün kendi kopyasını ortaya çıkarmak için kullandığı enzimlerini hedef alarak onu zedeliyor. Bu durum virüsün çoğalmasına engel oluyor.