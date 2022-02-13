Baran’dan Sertel’e samimiyet dersi

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet Uğur Baran, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in engelli aylıkları üstünden yaptığı çıkışa tepki gösterdi. Baran, "Sayın Sertel algı operasyonu yapıyor. Türkiye tarihinde engellilerin en geniş haklara ulaştığı dönem AK Parti iktidarında olmuştur" dedi. CHP İzmir Milletvekili muştur" Atila Sertel'in yaptığı açıklamanın hiçbir sosyal güvencesi olmayan engelli vatandaşlar üzerinden oluşturulduğunu dile getiren Baran, "Sayın Sertel, sosyal devlet kavramının Türkiye'de en iyi uygulayıcısı olmuş olan AK Parti iktidarını tek yönlü veriler üzerinden suçlu gibi göstermeye çalışmaktadır" dedi.

GÖLGE DÜŞÜRME ÇABASI

Fakat AK Parti iktidarı öncesinde sosyal güvenliği olmayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın durumunu zannediyorum hızlı bir şekilde es geçmiştir" dedi. Baran, "AK Parti iktidarında engellilerin kamuda ve özel sektörde istihdamı en üst seviyeye yükselmiştir. Engellilerimiz bırakın bir şekilde kamuda yer almayı, artık bürokraside söz sahibi olacakları makamlara yükselebilmektedir. Dolayısıyla bu tarz açıklamalar, yapılan çalışmalara gölge düşürme çabasından ibarettir. Eğer konu salt iyi niyetten ibaretse, Sayın Sertel İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir'in CHP'li belediyelerinde engelli kontenjanlarının neden boş olduğunu kendi partisinden başkanlara sormakla işe başlamalıdır" diye konuştu.