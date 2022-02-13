Depremde ölen kızının eşyalarıyla avunuyor

İzmir'de 30 Ekim 2020 meydana gelen depremde hayatını kaybeden diş hekimi Zarife Doğan'ın (27) babası Kamil Doğan, kızından kalan eşyalarla teselli bulmaya çalışıyor. Acılı baba, kızının deprem günü giydiği ve polis ekiplerinin kendisine verdiği ayakkabısını, kızının eşyalarının bulunduğu olay yeri inceleme poşetini, iş yerinde kullandığı ses cihazını, nişanlısının verdiği gülü, kitaplarını ve fotoğraflarını özenle saklıyor. Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Kamil Doğan, "Apartmanın yapımından, polikliniğin kanuna aykırı açılması dahil tüm işlemlerde sorumluluğu olan özel ve devletteki tüm yetkililerden adaletin hesap sormasını istiyorum" diye konuştu.