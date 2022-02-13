Menemen Belediyesi’nde son sözü işçiler söyleyecek

BELEDİYE-İŞ Sendikası ile Menemen Belediyesi arasında gerçekleşen yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamadı. 3 ay önce başlayan ve belediyede kadrolu ve belediye şirketi Meta-Su arasında çalışan yaklaşık 1800 işçiyi ilgilendiren TİS sürecinde, arabulucu kısmı da sona erdi. Sendika yönetimi ile geçtiğimiz gün bir araya gelen belediye yönetimi, yeni bir teklifte bulunarak; kadrolu işçilere en düşük 7000 TL net, Meta-Su bünyesinde çalışan işçilere 4750 TL net, ayrıca dış birimlerde çalışan işçiler için de artı 250 TL önerdi. Sendika yönetimi önümüzdeki günlerde işçilerle bir araya gelerek son teklifi onaylarına sunacak. İşçilerin vereceği karara göre toplu sözleşme süreci ilerleyecek. İşçiler teklifi yetersiz bulursa 60 günlük grev süreci başlatılacak.