Müzisyen cinayetinin şüphelisi tutuklandı

İzmır'ın Buca ilçesinde, eğlence mekanlarında müzisyenlik yapan Şener Esen'i (42) tabancayla vurarak öldüren Mehmet Ateş (25), bir hafta sonra yakalandı. Esen'i kız arkadaşı M.B'yi telefonda rahatsız ettiği için uyarmak amacıyla buluştuklarında çıkan tartışmada vurduğunu itiraf eden Ateş, mahkemece tutuklandı. Olay, 4 Şubat günü saat 03.00 sıralarında, Yiğitler mahallesi 337 sokakta meydana gelmişti. Silah seslerini duyan mahalleli, müzisyen Esen'i kanlar içinde yerde yatarken bulmuş, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Esen kurtarılamamıştı. Esen'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından toprağa verildi.