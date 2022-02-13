Otomobilin altında 35 metre sürüklendi

İzmır'in Buca ilçesinde bir sürücü kiralık araçla bir yayaya çarpıp ölümüne neden oldu. Kaza önceki gece 02.30 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Y.K. (25) kullandığı araçla, Tınaztepe Kavşağı'nda karşıya geçmek isteyen Kadir Yula'ya (37 )çarptı. Çarpmanın etkisiyle 35 metre sürüklenen Yula ölürken, sürücü kaçtı. Kiralık araç, olay yerinin yakınında terk edilmiş halde bulunurken, Yula'nın ölümünden sadece 5 buçuk saat önce sosyal medyadan, "Her şeye rağmen hayat devam ediyor" şeklinde paylaşım yaptığı görüldü.

FATİH ŞENDİL