Sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji’den o illerimize uyarı geldi! 13 Şubat hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aydın, Muğla, Adana, Sinop çevreleri ile Adana'nın doğu ilçelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalcağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Çanakkale'nin doğusu, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif yağmurlu
TEKİRDAĞ °C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu zamanla Antalya'nın doğu ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Adana'nın doğu ilçeleri ve Hatay çevrelerinin sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 5°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 5°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu
TOKAT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI °C, 5°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 0°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 3°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 14°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Az bulutlu